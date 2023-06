Le lunette della Manifattura Chini esposte a Borgo San Lorenzo

Si inaugura oggi a Borgo San Lorenzo e resterà visibile questo e il prossimo fine settimana – dalle 9 alle 19 - una mostra assolutamente inedita, fatta con le immagini, in grande formato, di quindici lunette opere della Manifattura Chini, presenti sulle facciate di chiese, cimiteri e cappelle, in Mugello e non solo. La mostra si tiene in via Caduti di Montelungo, presso Antichità Margheri e sfrutta come supporto i pannelli dei ponteggi montati per la ristrutturazione del palazzo. L’iniziativa è stata ideata e organizzata da Giuseppe Margheri e dal fotografo Francesco Noferini. E sarà esposta anche una lunetta chiniana in ceramica, raffigurante San Lorenzo.