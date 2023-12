Le liturgie in Duomo e non solo. Stasera veglia, domani Solennità Natale a Firenze: l'ultima Messa presieduta dal cardinale Betori nella cattedrale di Santa Maria del Fiore. Messe in altre chiese come San Lorenzo, Santa Maria Maggiore, San Miniato al Monte, Santo Spirito, San Niccolò. Vespri e Benedizione papale. Un Natale particolare ed emozionante per i fedeli fiorentini.