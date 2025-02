Le iniziative di Carnevale. Si parte oggi

Tante iniziative, nelle Signe per il Carnevale. A San Mauro a Signa i corsi mascherati sono previsti oggi (ore 14.30) e poi il 23 febbraio e il 2 marzo, grazie all’iniziativa promossa dalla parrocchia e dal Comitato Carnevale. I carri partiranno da piazza Aldo Moro per poi proseguire lungo via dei Lavatoi, via del Pozzo Rosso, via Nannucci, piazza Ciampi e via della Chiesa. Fra le novità, la Corrida al Teatro Lux. L’ingresso è gratuito, ma le offerte serviranno a sostenere la manifestazione. Laboratori, spettacoli al Centro Sociale e una caccia al tesoro a Villa Caruso invece a Lastra a Signa. I laboratori si terranno (ore 17-19): il 18 febbraio (3-7 anni), il 25 e 28 febbraio (dai 7 anni e adulti). Info: 334.3765338.