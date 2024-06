Le idee di Catalano: "Noi, per cambiare"

Punta sulla discontinuità Monia Catalano, civica, nuova nello scenario politico e amministrativo di Signa. Appoggiata da varie liste, in parte sostenute dai partiti del centrodestra, in parte civiche, in parte legale a valori di sinistra, l’8 e 9 giugno ha ottenuto il 40,45% di consensi. In vista del ballottaggio ha poi ricevuto il no a un apparentamento da parte di Vincenzo De Franco (Signa Libera), ma anche la riconferma del sostegno delle liste che l’avevano supportata al primo turno.

È soddisfatta del risultato?

"Assolutamente sì, perché per noi era la prima volta. Fino a pochi mesi fa il nostro progetto non esisteva: l’obbiettivo principale era proprio riuscire ad convincere i cittadini della validità di un progetto innovativo e trasversale, arrivando al ballottaggio. Ho visto tante diffidenze cadere e credo che il nostro punto di forza sia stato e resti la partecipazione".

Se sarà eletta da cosa inizierà a lavorare?

"I cantieri ormai avviati andranno avanti da soli. Intendo invece riportare rapidamente il mercato in piazza Cavour, portare a due ore la sosta con disco orario per i residenti, rivedere il regolamento edilizio, potenziare le manutenzioni e lavorare per migliorare la viabilità".

Cosa condivide e cosa no dell’amministrazione uscente?

"Penso che sia stato un errore acquistare vari immobili senza una progettualità chiara. Io avrei avuto priorità diverse come la messa in sicurezza delle scuole o le manutenzioni. Condivido invece l’idea di puntare sulla cultura valorizzando il museo della paglia, ma lo avrei realizzato altrove e in modo diverso".

Perché votarla?

"Perché potrei essere il primo sindaco donna di Signa, perché metterei il mio background a disposizione, perché non ho mai amministrato e ho tutto da dimostrare. La nostra giunta darà spazio alle varie forze in campo, che al di là delle proprie origini politiche seguiranno i 13 punti del programma, in un mix fra soggetti nuovi e persone esperte come Gianni Vinattieri".

Lisa Ciardi