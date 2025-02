Le giacche di pregio di Camilla

Eva Desiderio"Per me la luce è fondamentale quando creo le mie collezioni", racconta Camilla Cappelli Germani, stilista che ha studiato al Polimoda di Firenze diplomandosi nel 2014 e che ha il suo studio-atelier sulla collina di Marignolle. "Ma viaggio molto - spiega - e sono sempre in movimento per trovare ispirazioni di bellezza". Ora dopo anni di lavoro duro e impegnativo, partendo dalle camicie e poi con la consulenza stilistica per la linea donna di Paltò, è arrivata a disegnare giacche di pregio tutte ricamate e a produrre una capsule per Vitale Barberis Canonico, antica e gloriosa azienda di tessuti, che verrà presentata durante la Milano Fashion Week il prossimo 25 febbraio. In via Solferino, nello showroom di Vitale Barberis Canonico, si alzeranno i calici per la capsule di Taieur (questa l’etichetta creata da Camilla che è scritta proprio così, con un po’ di sana ironia) e ci saranno personaggi del mondo del fashion come la stylist Viviana Volpicella che indossa le giacche e i pantaloni della stilista fiorentina. La serata si chiama “Heritage & New Talents“ e si annuncia molto interessante. Perchè la moda (lo dice la parola stessa) ha bisogno di rinnovarsi continuamente. "È un matrimonio tra una capsule di giacche e pantaloni al femminile e un’azienda famosa da sempre per i tessuti maschili", racconta Camilla che sta elaborando nuovi modi per portare una giacca. Per questo ogni pezzo è ricamato ed è come se raccontasse una sua storia. Sartorialità che si fonde col ricamo a mano, tutto nel segno del vero Made in Italy. L’etichetta all’interno dei capi della capsule Taieur (che viene dal francese colui che taglia) anche questa ricamata a mano porta il numero di serie di ogni modello e il nome della cliente, il tutto avvolto in una borsa di tela. "Voglio reinterpretare una nuova femminilità - dice Camilla Cappelli Germani - che parta da una nuova giacca basata sulla ricerca dei tessuti. Veri capi per la vita".