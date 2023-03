Le frontiere di Internet al meeting di Registro.it

Oggi e domani a Firenze, all’hotel Baglioni, appuntamento con il 37th Centr (Council of European National Top-level domain Registries) Marketing Meeting, organizzato dal Registro.it, l’anagrafe dei domini Internet.it, la targa Internet dell’Italia. All’evento è prevista la partecipazione dei rappresentanti di tutta Europa nonché delle principali targhe internet extraeuropee (come .jp, .au, .ca, .me, .nz). Si discuterà delle attuali tendenze del mercato di internet e di quello dei nomi a dominio, con unaprevalenza di temi legati alla cybersecurity.

Saranno presenti anche operatori provenienti dagli Stati Uniti come Verisign, azienda che gestisce i domini .com e Godaddy, uno dei principali reseller mondiali di nomi a dominio. Solo al Registro.it è possibile chiedere, modificare o cancellare uno o più domini .it. Nel 1987 Iana (Internet Assigned Numbers Authority) ha assegnato la gestione del .it al Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr): è nato così Registro .it, che oggi ha sede all’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr di Pisa.