Le fornaci si aprono al territorio. Gli eventi di Buongiorno ceramica

Il weekend del 18 e 19 maggio ci sarà Buongiorno Ceramica, iniziative per valorizzare e far conoscere meglio uno dei prodotti che rende Impruneta nota nel mondo. In attesa dell’appuntamento, c’è un ricco calendario di eventi e di fornaci aperte per accompagnare in questi giorni i visitatori alla scoperta dell’artigianato dall’alto valore storico, culturale e umano del territorio. Guidati dagli stessi artigiani, i visitatori possono scoprire i segreti millenari della cottura della terracotta, aprendo le porte a una conoscenza profonda e appassionante. E’ possibile ammirare il meticoloso lavoro degli artigiani che plasmano l’argilla con destrezza e creatività, dando vita a veri capolavori. Quasi tutte le fornaci apriranno le loro porte in giorni diversi tra il 10 e il 19 maggio Questo il programma di apertura in cui sarà possibile prenotare la visita alle fornaci: per prenotare l visite, tel. 055-2036468 oppure inviare una mail a [email protected]. Durante Buongiorno Ceramica ci sarà un evento nell’evento: la presentazione della mostra permanente alla Fornace Agresti sul cotto e il suo legame col territorio, partendo dall’esposizione del ricco ritrovamento postmedievale avvenuto qualche anno fa nel corso di uno scavo e che ha permesso di approfondire la produzione e gli aspetti commerciali del paese tra il 1400 e il 1800. Parte dello spazio espositivo sarà dedicato alle donne nelle fornaci già dal ‘400.