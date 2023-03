Le cinquantadue candeline di Ana Carla Sales Sampaio

Cinquantadue candeline, soffiate accanto al suo grande amore, il marito Andrea Fortino, e insieme a parenti e amici. "Non ho potuto festeggiare i cinquant’anni come avrei voluto a causa delle limitazioni da Covid. Ho dunque aspettato due anni in più". Si illumina del suo splendido sorriso Ana Carla Sales Sampaio, che ha organizzato un compleanno davvero coi fiocchi. Motivo conduttore della festa: la degustazione di ottimi vini. Del resto, lei è sommelier. Nata in Brasile, ha conosciuto il marito Andrea nel 2011 durante una vacanza nel Bel Paese e, scoccata la scintilla, ha deciso di trasferirsi in Italia.

"Vivo vicino Firenze dal 2014 - racconta Ana Carla Sales Sampaio - e mi sono subito trovata bene qui. Sono stata accolta con tanto affetto e ho trovato tanti nuovi amici. E siccome da sempre sono innamorata del mondo dei vini, qui ho frequentato un corso come sommelier". Ana Carla Sales Sampaio lavora nel mondo dell’enologia, attraverso la vendita online di bottiglie pregiate. Cin-cin, dunque. E ancora tanti tanti auguri.