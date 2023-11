’Le chicchere’. L’evento dedicato al budino di riso

È tutta dedicato al budino di riso la prima edizione del concorso gastronomico in programma, oggi alle 10,30 alla pasticceria "Le Chicchere" di via Gramsci. L’evento, è organizzato da Festival delle Pasticcerie (Maurizio Melani, giornalista e docente universitario) e da Casa della Nella (il ristorante itinerante di cultura fiorentina di Massimo Cortini, chef e Maestro pasticcere) in collaborazione con la Pasticceria Le Chicchere. I budini di riso verranno portati nella sede stabilita per le degustazioni direttamente oggi. I membri della Giuria – pastry chef, gastronomi e giornalisti – dovranno assaggiare in modo ‘coperto’ una porzione di ogni budino non sapendo chi è il produttore e dando successivamente un voto da uno a cinque. .