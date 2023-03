Le cento candeline di Iolanda Baldi Gli auguri del sindaco e di tutta la città

Ha vissuto tutta la vita a Bagno a Ripoli. E lì ha tagliato il traguardo delle 100 candeline. Per il suo invidiabile compleanno, la signora Iolanda Baldi ha ricevuto auguri da tutta la comunità: attraverso la pergamena che le ha portato a casa il sindaco Francesco Casini, è stata celebrata per l’esempio di vita che dà alla sua famiglia e non solo. Nata in via delle Fonti, ha trascorso tutta la vita a Grassina. Per tanti anni sarta, si sposò giovanissima nel ’42. L’allora fidanzato Nello durante la guerra tornò dall’Albania apposta per incontrarla e portarla all’altare. Da quell’amore nacque la figlia Vanna. Con lei, la nipote e tantissimi amici, Iolanda Baldi ha spento le candeline con grande entusiasmo e vitalità.

Ma.Pl.