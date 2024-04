Le celebrazioni per la Bettina

Da oggi al 28 aprile le celebrazioni per la patrona di Campi, Beata Teresa Maria della Croce, per tutti ‘Bettina’. Una serie di appuntamenti, organizzati fra gli altri dal Comune e dall’Associazione Bettina Onlus, che iniziano alle 21 alla parrocchia di San Lorenzo con la conferenza sul tema ‘Maria e Bettina madri per l’uomo’. Lunedì 22 (ore 21), solenne processione che partirà dalla Pieve di Santo Stefano per raggiungere il convento di San Martino per la consegna dell’olio per la lampada votiva alla tomba della Patrona. Il 23, giorno della ‘Bettina’, alle 11 Santa messa al convento di San Martino presieduta dal cardinale Giuseppe Betori. La sera alle 21, invece, nella chiesa del Convento, esibizione del coro ‘Suoni di gioia’. Le iniziative si concluderanno nel fine settimana: sabato con una manifestazione regionale di atletica leggera allo stadio Zatopek e domenica con un mercato straordinario a Capalle e i festeggiamenti in occasione del 150esimo anniversario della fondazione dell’istituto delle suore Carmelitane di Santa Teresa di Firenze ‘Bettine’.