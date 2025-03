Le Cascine di Firenze come i Renai di Signa La zona delle Cascine potrebbe essere un ottimo punto di partenza da trasformare in un’area simile a quella dei Renai di Signa, soprattutto considerando le sue caratteristiche e la sua posizione strategica. Il parco delle Cascine, infatti, già offre ampi spazi per passeggiate e attività all’aperto, ma potremmo pensare di potenziare i percorsi pedonali e ciclabili creando un sistema di collegamenti che attraversi il parco e si connetta anche con il fiume, così come con altre zone della città e dei comuni limitrofi, consentendo anche a chi non è di Firenze, come noi che abitiamo a Calenzano, di arrivare in città in bicicletta, senza dover prendere l’auto. Aggiungeremmo aree ombreggiate con alberi e panchine in legno con pannelli solari che permettano anche la ricarica dei telefonini. Inoltre, la presenza di zone coperte da pergolati con pannelli solari sulle coperture renderebbe l’ambiente ancora più accogliente. e sostenibile. Un altro punto importante potrebbe essere la creazione di spazi dove organizzare eventi, mercatini, concerti o spettacoli teatrali all’aperto. Le Cascine si trovano vicino al fiume Arno, quindi la possibilità di sviluppare zone dove praticare sport acquatici (come il kayak, il canottaggio, il paddle) sarebbe facilmente realizzabile. Allo stesso modo, si potrebbero allestire aree dove i bambini possano giocare con l’acqua in modo sicuro, creando un ambiente familiare magari aggiungendo delle sdraio in legno sulle quali i genitori possono rilassarsi al sole. In sintesi, l’idea sarebbe quella di trasformare le Cascine in un’area multifunzionale che combina natura, sport, svago, cultura e educazione ambientale.