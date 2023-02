Le buone abitudini per dare una mano al pianeta Risparmiare acqua e limitare l’uso dei mezzi privati

Il rispetto dell’ambiente è prima di tutto rispetto di noi stessi. Inquinando, si distrugge la possibilità di sopravvivenza dell’umanità futura. Come fare allora a preservare il nostro maltrattato pianeta? Magari evitando di usare l’auto se non è proprio necessario, preferendo i mezzi pubblici o, meglio ancora, la bici e una sana camminata. È molto importante anche preservare l’acqua, una risorsa indispensabile ma non inesauribile e illimitata. Infatti l’inquinamento e il riscaldamento globale stanno alterando il ciclo dell’acqua, causando sempre più spesso gravi siccità. L’acqua poi non va sprecata, ma usata con moderazione per i bisogni primari. Ci sono tante buone abitudini, come controllare che i rubinetti non perdano acqua, fare la doccia anziché il bagno (riducendo così il consumo fino a 120 litri per doccia) o non lasciar scorrere l’acqua mentre si lavano i denti. È importante poi non gettare sostanze tossiche negli scarichi di casa perché potrebbero avvelenare l’acqua e provocare danni gravi all’ambiente. Per esempio, l’olio già usato in cucina non deve essere buttato negli scarichi domestici, ma nei contenitori appositi per i rifiuti speciali.