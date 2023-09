Le Brevissime, lezioni di storia delle arti in pillole

Tornano le ‘Brevissime. Lezioni di storia delle arti’, progetto editoriale di divulgazione creato da Ginevra Marchi con il suo Centro Di. La quarta edizione inizia giovedì prossimo nella gipsoteca del liceo artistico di Porta Romana, scelta per coinvolgere sempre di più i giovani. Il nuovo ciclo di 8 incontri autunnali sarà intorno all’idea della scultura, dall’età antica al Novecento, sempre giovedì alle 18.45.

Il programma inizia con due apputamenti di Cristina Acidini, ‘La gloria e la sassata. Le colpe della scultura’ e il 5 ottobre, ‘La gloria e la sassata. Il David di Michelangelo’. Si prosegue con Mario Iozzo (19 e 26 ottobre) con i titiolo ‘Monumentale” e “I Barbari!’. Enrico Morteo, il 9 e il 16 novembre, parlerà di ‘Volumi di luce’ e ‘Scolpire il buio’, Anna Anguissola (23 novembre), con ‘I mangiacarne. Produzione, viaggi e immagini dei sarcofagi romani’. Si chiude con Andrea G. De Marchi il 7 dicembre e ‘Il divorzio tra pittura e scultura’. Per l’occasione sarà online anche il nuovo sito www.brevissime.org che sarà utile non solo per accedere alle informazioni e per partecipare alle nuove stagioni, ma anche e soprattutto per i BreVideo - registrazioni che andranno a creare un vero e proprio archivio digitale degli incontri, utilissimo strumento per poter rivedere le lezioni o vederle da remoto.

O.Mu.