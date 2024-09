Le borseggiatrici “al lavoro“ in centro: fermate dai carabinieri

FIRENZE

Due carabinieri della Stazione Uffizi, mentre stavano camminando in centro liberi dal servizio, hanno arrestato in flagranza di reato due donne bulgare senza fissa dimora, una 25enne e una 20enne, ritenute responsabili del reato di tentato furto con destrezza.

I militari che stavano passeggiando in via de’ Pucci, hanno notato le due avvicinarsi ad una turista siriana e, mentre una faceva il ’palo’, l’altra ha messo le mani all’interno della borsa dell’ignara villeggiante al fine di asportarne il contenuto. I due carabinieri, intervenuti immediatamente, sono riusciti a bloccare le due giovani e a far sì che nulla venisse rubato. Infinita la gratitudine espressa dalla vittima, dal momento che nella sua borsa era contenuto, fra le altre cose, un paio di occhiali dall’elevato valore affettivo. Gli arresti sono stati convalidati sabato mattina a seguito del rito direttissimo; per entrambe è stata applicata la misura del divieto di dimora nel comune di Firenze.