Le barricate di Scandicci: celebrato l’anniversario

Le barricate di Scandicci, seme di memoria. Ieri mattina al ponte sulla Greve, c’è stata la celebrazione del 104esimo anniversario di questo evento che dalla storia è diventato parte della memoria cittadina. All’iniziativa erano presenti la sindaca Claudia Sereni, il presidente del consiglio comunale Gianni Borgi, il consigliere regionale, Fausto Merlotti, i rappresentanti dell’Arma dei carabinieri e delle associazioni che fanno parte del Comitato permanente della Memoria.

"Le barricate di Scandicci furono un moto civile di resistenza a chi cercava di imporre un nuovo ordine sociale e civile non democratico – ha detto Claudia Sereni – quei giorni drammatici rappresentarono una scintilla di lotta e di reazione al fascismo e a tutte le dittature, che divenne l’elemento fondativo della comunità di Scandicci. In quel momento storico il tessuto sociale scandiccese in ogni sua parte seppe reagire in maniera unita per la difesa dei valori democratici e pacifisti".