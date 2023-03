Le azioni choc degli attivisti dell’ecologia

Gli attivisti di “Just Stop Oil“ e “Ultima Generazione“ hanno protestato per sensibilizzare sui cambiamenti climatici. Le proteste ci sono state in diverse parti del mondo: al Louvre a Parigi, alla National Gallery di Londra, agli Uffizi e a Palazzo Vecchio a Firenze, al Museo Barberini a Potsdam, al Museo del Prado di Madrid e in tanti altri posti.

Salsa contro Van Gogh. “I Girasoli“ è un’opera famosa del pittore Van Gogh. Il dipinto si trova alla National Gallery di Londra. Il 14 ottobre scorso il dipinto è stato imbrattato da due ragazze ecologiste di “Just Stop Oil“. Just Stop Oil vuol dire “fermiamo il petrolio ora“ ed è una protesta che c’è in Gran Bretagna. L’obiettivo della protesta è fare conoscere alle persone il problema del clima e lo sfruttamento del petrolio. Le ragazze hanno lanciato una salsa di pomodoro contro il dipinto e poi si sono messe la colla sulle mani e attaccate alla parete. Il dipinto non è stato rovinato perché c’è il vetro protettivo.

Purè di patate contro Monet. C’è stata una nuova protesta per il cambiamento del clima. Domenica 23 ottobre 2022 a Potsdam in Germania due ragazzi sono entrati nel Museo Barberini e hanno imbrattato un dipinto di Monet con il purè di patate. Il dipinto si chiama “Il Pagliaio“. Il dipinto aveva un vetro davanti. Non ci sono stati danni. I ragazzi fanno parte del gruppo di protesta “Last Generation“ (Ultima Generazione).

Imbrattato Palazzo Vecchio e Nardella interviene. Venerdì 17 marzo scorso due attivisti di “Ultima Generazione“ hanno imbrattato la facciata di Palazzo Vecchio a Firenze con la vernice arancione. Il primo a intervenire è stato il sindaco Dario Nardella che stava facendo un controllo in piazza della Signoria. Nardella si è arrabbiato molto e ha chiesto cosa stessero facendo. È intervenuta anche la polizia municipale che ha portato via gli attivisti. La facciata è stata subito ripulita.