Le arti di strada tra giocolieri e clown. Ecco il festival ’Onirica’

Equilibristi, giocolieri, clown, spettacoli di fuoco, performance immersive, installazioni luminose e artistiche. A Lastra a Signa sta per arrivare ’Onirica’, prima edizione del ’Festival delle arti di strada’ che si terrà a Villa Caruso Bellosguardo il 12 e 13 luglio dalle 19 alle 24. Un progetto voluto e sostenuto dal Comune in collaborazione con Le Petite Voyage, con il regista e attore Alessandro Calonaci e con l’Associazione Villa Caruso; sponsor Estra e Publiacqua. A presentare il programma, ieri, il sindaco Emanuele Caporaso, l’assessore alla cultura Massimo Galli, Evelyn Di Biase dell’Associazione Le Petite Voyage, Alessandro Calonaci e la funzionaria del settore cultura Leonora Biotti. "Atmosfere felliniane, legate all’immaginazione, all’espressione artistica e alla meraviglia – ha spiegato il sindaco Caporaso - all’interno di questo nuovo Festival che abbiamo deciso di offrire ai cittadini un’occasione per stare insieme, promuovendo la Villa sotto un’altra ottica e facendo così conoscere la struttura e il suo contesto architettonico e paesaggistico".

"Mettere in risalto la Villa e il suo fascino felliniano - ha spiegato l’assessore Galli - è uno degli obiettivi di questa manifestazione: questo luogo ha bisogno di aprirsi alla gente e a un pubblico popolare e lo farà unendo due figure come Caruso e Fellini". I giardini e gli spazi esterni della Villa saranno grandi palcoscenici all’aperto dove si terranno le performance principali con spettacoli a rotazione durante l’arco della giornata. Spazio anche al Villaggio del Gusto e dell’Artigianato. Ingresso gratuito sotto i 6 anni non compiuti; navetta gratuita a disposizione con partenza dal campo di baseball (Porto di Mezzo).

Lisa Ciardi