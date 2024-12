Le aree di sosta per i camper a favore del turismo en plein air

Novità in merito alle aree sosta camper nel nuovo Testo unico regionale del turismo. A parlarne, Stefano Scaramelli, consigliere regionale di Italia Viva, fra i promotori.

1 Perché è importante promuovere il turismo en plein air in Toscana?"Ritengo molto positiva l’intuizione di disciplinare le aree di sosta per renderle strutture ricettive e non semplici aree di parcheggio, ma anche per alleggerire i vincoli normativi e favorire che ne nascano di nuove con maggiore facilità".

2 Come sarà possibile realizzare un’area di sosta camper?"La competenza previsionale spetta ai Comuni. Potranno farlo loro stessi oppure i privati con vincoli molto semplificati rispetto ai campeggi. Finora, infatti, sono nate poche aree di sosta per il turismo en plein air in Toscana, proprio perché i vincoli erano eccessivamente stringenti".

3 Quando si potranno realizzare?"La legge, votata nell’ultimo Consiglio regionale, entrerà in vigore a fine anno, massimo nei primi giorni del 2025. Appena verrà ratificato il regolamento attuativo sarà efficace. Un bel risultato per una regione in cui la produzione di camper vede distretti industriali di livello europeo".