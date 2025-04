Le anime fragili di Francesca Tofanari

"La fragilità è un’arma a doppio taglio. Può distruggerti o renderti invincibile". E’ una storia potente e toccante, quella raccontata da Francesca Tofanari nel suo ultimo romanzo “La stagione delle anime fragili“, edito da Bonfirraro, che svela le emozioni più profonde dell’animo umano.

Il libro sarà presentato giovedì 10 aprile alle 18 alle Murate Caffè Letterario, in piazza delle Murte. Con l’autrice, dialoga Veronica Triolo, letture di Flavia Pezzo.

La scrittrice e giornalista fiorentina, ambienta il racconto in una Firenze malinconica e punta i riflettori sulle vite di Giulia e Serena, due donne legate da un filo invisibile fatto di segreti, colpe e desideri inespressi. Giulia, adolescente fragile prigioniera delle sue ossessioni, scopre per caso l’esistenza di una donna misteriosa nella vita del padre, aprendo una voragine di domande irrisolte che la porteranno a confrontarsi con le sue più intime paure. Serena, donna forte e indipendente, si trova a fare i conti con un passato che non ha mai smesso di tormentarla, e con un amore proibito che mette a rischio tutto ciò in cui ha sempre creduto.

Attraverso una narrazione profonda e autentica, l’autrice ci conduce in un viaggio emotivo dove passato e presente si intrecciano in modo indissolubile, rivelando verità che sconvolgeranno i destini dei protagonisti.

"Questo romanzo nasce dal desiderio di esplorare i confini e i segreti dell’animo umano - racconta Francesca Tofanari –, di raccontare storie di donne che affrontano il dolore e la fragilità con coraggio e forza. Ogni personaggio è un frammento di verità che vive dentro di me, e spero che i lettori possano ritrovarsi in queste storie".

O.Mu.