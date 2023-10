L’avvertimento di Italia Viva: "Recuperare il tempo perso"

E’ finita così, con un sorriso e con uno scatto collettivo tra papabili candidati la serata in cui Italia Viva ha permesso a Giovanni Bellosi di presentare il suo progetto per una Scandicci governata da una lista civica fuori dai partiti. Abbandonati i livori delle primarie di dieci anni fa, questa nuova campagna elettorale che La Nazione sta seguendo ormai da qualche mese, comincia almeno con gesto un po’ goliardico, positivo di fair play. Alla chiusura della festa di Iv, dedicata appunto a Bellosi erano presenti un bel po’ di scandiccesi, sicuramente curiosi di capire se il presidente del Casellina Calcio abbia intenzione o meno di fare sul serio e presentarsi come l’alternativa al sistema codificato dei partiti Pd e Centrodestra. E non è passata inosservata neanche la presenza di tutto lo stato maggiore dem, con il segretario Francioli, e i tre assessori sui quali ruota la discussione sul dopo Fallani: Andrea Giorgi, Claudia Sereni, Yuna Kashi Zadeh. Bellosi, che fino dal 99 al 2009 è stato consigliere di An, non fa più politica attiva da tempo. E si è fatto portatore del civismo come strumento per imprimere un cambiamento in città.

"Se ci sono uomini e donne – ha detto Bellosi – che abbiano l’intenzione di condividere un percorso e delle idee su come migliorare Scandicci, potremmo anche pensare a una squadra per le prossime amministrative, non necessariamente con me protagonista. Se c’è un nome condiviso posso anche fare l’uomo assist. Certo ci sono cose da fare in città, per provare a recuperare il tempo perduto in questi anni". Scuola, con il primo obiettivo di riaprire la Makarenko, il completamento ragionato del centro, sicurezza e anche un piano operativo che rilanci la sistemazione dell’area industriale. Sono queste alcune delle indicazioni uscite dalla discussione col pubblico. Va visto se Giovanni Bellosi riuscirà a trovare una quadra, tenendo fuori partiti e simboli in un progetto veramente tutto civico. E se soprattutto ci saranno le condizioni per una sua candidatura al momento non ancora sicura. Ma è il dato politico quello più interessante, ossia il ruolo non subalterno che Italia Viva di Scandicci si è ritagliato nello scenario scandiccese.

Fabrizio Morviducci