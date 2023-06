Lavoro Torna il centro per l’ impiego

di Paolo Guidotti

Un servizio importante per chi cerca lavoro torna a Marradi. Mancava da anni nel paese dell’Alto Mugello il Centro per l’Impiego. Lo sportello era stato chiuso, ed ora con l’insistenza del Comune e la disponibilità della Regione l’attività riprende, aperto ogni secondo e quarto lunedì del mese dalle 9.30 alle 13.30 nella sede del municipio in piazza Scalelle. E ieri mattina a tagliare il nastro per l’apertura del nuovo sportello decentrato di Arti (Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego) è venuta a Marradi anche l’assessore alla formazione e al lavoro Alessandra Nardini, accolta dalla vicesindaco Vittoria Mercatali, che ha sostituito il sindaco Tommaso Triberti, chiamato a Brisighella per un incontro con la Provincia di Ravenna e la Protezione civile in merito alla delicata situazione della frana di San Cassiano, che sta ancora bloccando i collegamenti con la Romagna. "Il Centro per l’impiego, che avrà sede nel nostro Palazzo comunale, è un presidio importante che torna nel nostro territorio dopo alcuni anni – sottolinea la vicesindaco Vittoria Mercatali –. Non si tratta di un servizio che risolverà tutti i problemi che riguardano i territori più distanti come il nostro, ma è un altro tassello che renderà Marradi più servita in un tema fondamentale come quello del lavoro. Adesso partiamo con queste modalità che, come confermato dall’assessore regionale Nardini, si potranno implementare in base alle richieste e ai bisogni espressi da cittadini ed aziende".

Lo sportello sarà così aperto ogni secondo e quarto lunedì del mese dalle 9.30 alle 13.30. Offrirà servizi per cittadini e imprese, prima accoglienza e informazione orientativa. Su appuntamento sarà possibile effettuare la prima iscrizione al collocamento ordinario o mirato ex lege 6899, l’iscrizione allo stato di disoccupazione, ed elaborare percorsi di orientamento individualizzato. E sarà un vantaggio anche per il Centro per l’Impiego con sede a Borgo San Lorenzo, in quanto l’utenza residente a Marradi non graverà più sull’ufficio borghigiano.

"Il nostro obiettivo - ha detto l’assessore Alessandra Nardini - è rendere sempre più capillare e diffusa la possibilità di accesso alle politiche attive del lavoro. Viviamo una fase molto delicata dal punto di vista socio-economico, ma anche ricca di straordinarie opportunità sul fronte delle risorse e degli strumenti a disposizione, opportunità che dobbiamo cogliere al meglio per superare il disallineamento tra domanda e offerta, salvaguardare l’occupazione e favorire la possibilità di nuovi posti lavoro. Voglio ringraziare il sindaco di Marradi per essersi prontamente attivato rendendo possibile questa nuova apertura".