Lavoro, chiude lo sportello fino al 4

Lo Sportello Lavoro sarà chiuso fino al 4 gennaio e riaprirà regolarmente dal 9 gennaio.

Il servizio, dal marzo scorso, si è trasferito nella sede di Officina Civica in via Petrarca 180 ed è aperto il martedì mattina dalle 9 alle 13 e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 19. Rivolto a tutte le fasce d’età e totalmente gratuito offre un servizio di ricerca attiva del lavoro, laboratori per imprese e cittadini, programmazione di corsi di formazione gratuiti per accrescere le competenze personali e la realizzazione di un curriculum vitae efficace.

L’obiettivo è di creare una rete fra le imprese del territorio e gli utenti e sostenere le fasce più fragili nella ricerca di un impiego.