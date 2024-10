Via Orsini, partono i lavori per la messa in sicurezza stradale

Firenze, 1 ottobre 2024 – A Firenze partono i lavori per la sicurezza stradale in via Gian Paolo Orsini. Dopo via Piagentina, si spiega in una nota di Palazzo vecchio, sono iniziati ieri sera 30 settembre i lavori per migliorare la sicurezza stradale in via Gian Paolo Orsini. L’intervento riguarda l’attraversamento pedonale lato piazza Ferucci e prevede la realizzazione di una isola centrale, sarà allargato il marciapiede e installato il sistema “safety cross”.

Per quanto riguarda i provvedimenti di circolazione, sarà chiusa la corsia preferenziale (tra via di Ricorboli a piazza Ferrucci) e scatteranno restringimenti di carreggiata e divieti di sosta a tratti. Il termine previsto è il 20 ottobre. Iniziati anche le asfaltature notturne in via Fra’ Bartolommeo: vengono eseguite di notte (orario 21-5) e sono istituiti restringimenti con senso unico e divieti di sosta in via Fra’ Bartolommeo (da via Masaccio verso via Fattori).

Prevista anche la chiusura di via Maruffi tra viale Don Minzoni e via Fra’ Bartolommeo. Da segnalare che da oggi in via dei Vecchietti è in programma il rifacimento di un allaccio alla rete fognaria. Fino al 31 ottobre la strada sarà in vigore un divieto di transito tra via del Campidoglio e via degli Strozzi. Previsti divieti di sosta a tratti nelle strade limitrofe. Percorso alternativo: via degli Strozzi-piazza della Repubblica-via Brunelleschi-via del Campidoglio-via dei Vecchietti.