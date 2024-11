Lavori sulla Sp34, la strada resta aperta al transito

Firenze, 1 novembre 2024 - Cambia la tecnica d'intervento alla Sp 34 a Vallina, nel Fiorentino, che sarà aperta anche il 2 novembre. In una nota la Città metropolitana di Firenze informa che, a causa dell'instabilità del terreno dovuta alle intense piogge dei giorni scorsi, la direzione lavori ha scelto “di adottare una diversa tecnica per effettuare la programmata operazione di disgaggio dei massi di grandi dimensioni, tecnica che allungherà i tempi di questa fase di lavorazione ma che garantirà maggiore sicurezza e non richiederà alcuna chiusura della strada. In sostanza si tratta di eseguire le perforazioni della roccia, nelle quali alloggiare gli ancoraggi delle basi dei 37 montanti paramassi previsti, cambiando il mezzo semovente su cui alloggiare la perforatrice”. I tempi per concludere l'intervento, si spiega ancora dalla Città metropolitana, si “allungano di almeno una decina di giorni” ma senza la chiusura della strada che resterà aperto con senso unico alternato.