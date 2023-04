Tav Firenze, Giani: “La talpa in azione a giugno”

Firenze, 14 aprile 2023 – Ad ampi passi per il revamping della talpa, ovvero l'ammodernamento necessario per far sì che lo strumento che dovrà creare il tunnel Tav a Firenze proceda senza intoppi. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha detto che “il revamping della talpa” è propedeutico ai lavori “della stazione Foster. Il revamping sarà presentato i primi giorni di maggio, verranno fatti i collaudi e poi si partirà col vero e proprio foro fra giugno e luglio”.

"Per quanto riguarda la prospettiva della Foster, già la ditta aggiudicataria Pizzarotti-Saipem sta facendo tutto il lavoro preliminare - ha aggiunto Giani - I residui delle terre di scavo verranno presi da una ditta di Lucignano (Arezzo), quindi verranno tutti in terra toscana. La terra, man mano che dal tunnel viene proiettata fuori, andrà a Cavriglia (Arezzo), dove le antiche miniere avranno una mitigazione. Con la terra del suolo di Firenze risistemeremo quelle ferite aperte che ancora le miniere di lignite chiuse nel 1994 hanno nel territorio di Cavriglia. Proprio lì stasera col sindaco farò un sopralluogo".

Niccolò Gramigni