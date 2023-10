Firenze, i principali cantieri stradali al via da oggi

Firenze, 9 ottobre 2023 - La manutenzione della carreggiata in via dei Pepi e l’asfaltatura in via del Rossellino, via dell’Osservatorio e all’intersezione tra via Benedetto Marcello, via Ponte alle Mosse e via Paisiello. Sono alcuni dei lavori al via da oggi, 9 ottobre, a Firenze. Iniziano proprio oggi i lavori di manutenzione della carreggiata in via dei Pepi. L’intervento è articolato in due fasi: nella prima sarà in vigore un divieto di transito da via Pietrapiana e via dell’Ulivo, previsto anche il cambio di senso in via dell’Ulivo da via Michelangiolo Buonarroti verso via dei Pepi. Nella seconda fase il divieto di transito interesserà via dei Pepi (tra via Pietrapiana e via dell’Agnolo) e via dell’Ulivo (tra via Michelangiolo Buonarroti e via Verdi). Termine previsto 29 ottobre. Al via i lavori di asfaltatura in via del Rossellino con interruzione della circolazione tra via di Doccia e via di San Romano. Itinerario alternativo per i veicoli in arrivo da via del Rossellino-via di San Romano e diretti in via del Guarlone-via Aretina: via Cioli-via Olmeno-via di Doccia-via del Guarlone-via del Lorentino-via Aretina. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via del Rossellino-via del Lorentino diretti a Settignano-Montebeni: via di Doccia-via dell’Olmeto-via Cioli. L’intervento si concluderà il 15 ottobre. Oggi è anche il giorno dell'inizio dell'asfaltatura di via dell’Osservatorio. Fino al 15 ottobre la strada sarà chiusa tra via Dazzi e via di Boldrone. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Dazzi-via dell’Osservatorio e via Dazzi-via del Gioello e diretti in via dell’Osservatorio: via Dazzi-via del Gioello-via dell’Osservatorio. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da via dell’Osservatorio-via di Boldrone e via di Boldrone-via della Pietraia: via di Boldrone-via della Quiete-via Dazzi.

Inizieranno invece mercoledì 11 ottobre i lavori di asfaltatura dell’area di intersezione tra via Benedetto Marcello-via Ponte alle Mosse-via Paisiello. L’intervento sarà effettuato in orario notturno (21-5) ed è articolato in fasi. La prima prevede la chiusura di via Paisiello (tra via Benedetto Marcello e via Vittorio Gui) e un restringimento di carreggiata in via del Ponte alle Mosse). Viabilità alternativa per i veicoli provenienti da via Paisiello e diretti in via del Ponte alle Mosse/via Benedetto Marcello: via Paisiello-via Mercadante-via Ponchielli-via del Ponte alle Mosse; per i veicoli provenienti da via Paisiello e diretti in viale Fratelli Rosselli: via Paisiello-via Lagorio-via Michelucci-via Gabbuggiani. Nella seconda fase sarà interrotta la circolazione in via Benedetto Marcello (tra via del Ponte alle Mosse e via Toselli) e istituito un restringimento di carreggiata in via del Ponte alle Mosse. L’itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Benedetto Marcello/via Toselli e diretti in via del Ponte alle Mosse/via Paisiello: via Toselli-via Lulli-via del Ponte alle Mosse. L’intervento si concluderà il 18 ottobre.