Lavori alla rete idrica, alcune vie di Firenze senza acqua. Ecco dove e quando

Firenze, 13 novembre 2023 – Lavori in vista per la giornata di mercoledì 15 novembre in alcune zone di Firenze e così, informa Publiacqua, potrebbero esserci alcuni disservizi e mancanze di acqua che potrebbero potrarsi dalle 9 fino alla tarda mattinata.

L’elenco delle vie, diffuso da Publiacqua, è il seguente: via Reginaldo Giuliani (tratto da Via Emidio Spinucci a via delle Gore ), Via delle Gore (tratto da via delle Panche a Via delle Oblate), Via Giulio Caccini, Via delle Gore, Via Federigo Grifeo, Via di Quarto, Via Niccolò da Tolentino, in Via Stori Teodoro, Via Antonio Serantoni, Via di Boldrone, in Via dell'Osservatorio, in Via Giuliano Ricci, in Via della Petraia, in Via di S. Michele a Castello,Via di S. Michele a Castello, Via della Querciola, in Via del Pontormo, Via di Castellon, Via di Bellagio, Via Giovanni da Sangiovanni, Via Reginaldo Giuliani (tratto da via di Bellagio a Via Madre Teresa di Calcutta) e vie limitrofe. Il ripristino del servizio è previsto, salvo problemi tecnici, per tarda mattinata.

In caso di condizioni meteo avverse l’intervento sarà effettuato il primo giorno utile successivo.