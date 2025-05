Scuola di Settimello, palestra a prova di terremoto

Approvato dalla giunta guidata da Giuseppe Carovani (nella foto) il progetto di fattibilità tecnico economica per i lavori di miglioramento sismico della palestra a servizio della scuola Anna Frank di Settimello. Il via libera per l’intervento, per cui è previsto un costo totale di 450mila euro, è necessario per la partecipazione da parte del Comune a un avviso pubblico diramato dalla Regione Toscana per il sostegno ad investimenti in materia di impiantistica e spazi sportivi pubblici destinati alle attività motorio sportive mediante contributi in conto capitale, con scadenza di presentazione della domanda fissata per domani e un importo massimo finanziabile di 400mila euro. In particolare, i lavori da realizzare riguarderanno la copertura dell’edificio ma anche la trave principale ed i pilastri per adeguare la struttura dal punto di vista sismico. Per il controllo dell’illuminazione solare degli spazi è stata prevista anche la realizzazione di schermature solari esterne costituite da pannelli frangisole verticali disposti verticalmente su telaio in acciaio zincato o alluminio. Sarà poi demolito e ricostruito, con una struttura in acciaio, il porticato di ingresso che ha anche una funzione protettiva dagli agenti atmosferici e contestualmente è previsto anche il rifacimento della porzione di pavimentazione esterna al di sotto della struttura.

Infine, il progetto prevede la sostituzione del sistema di impianti di condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria con l’obiettivo di efficientare l’edificio energeticamente. Per il momento la giunta ha optato per la realizzazione dei soli lavori alla palestra mentre quelli sul plesso scolastico saranno rimandati a una fase successiva.

S.N.