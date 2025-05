Wedding planner Award. Tra le migliori al mondo c’è Costanza Giaconi

La giovane wedding planner Costanza Giaconi (in foto) sul tetto del mondo. Sì è svolto a Barcellona l’evento più importante a livello internazionale per ciò che riguarda le spose e i matrimoni: il Barcellona Bridal Fashion Week. Alla serata finale è stata proclamata la vincitrice della categoria Best Destination Wedding Planner ed è stato il trionfo di Costanza Giaconi, fiorentina, abitante da sempre a Tavarnuzze. "Costanza ha ottenuto questo incredibile e prestigioso riconoscimento - precisano gli organizzatori - grazie alla sua professionalità, meticolosità, correttezza e, soprattutto, alle sue doti di organizzatrice".

Ha fondato la sua azienda, Bianco Bouquet, nel 2009, e da allora molteplici sono stati i matrimoni da lei organizzati, tutti di alto livello. Costanza si avvale di un eccellente staff di collaboratori, da lei selezionati. E grazie a tutto questo ha sempre ottenuto soddisfazioni e risultati. Ormai da anni viene chiamata a tenere conferenze nei vari congressi in giro per il mondo. Inoltre, periodicamente, organizza corsi per Wedding Planner. Nel 2016, durante una cerimonia a Roma, vinse il titolo come migliore Wedding Planner italiana. Costanza è una eccellenza e orgoglio del nostro territorio.

F. Que.