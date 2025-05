Consigliere portato via dall’aula. Il sindaco: "Le regole si rispettano"

Crescono le adesioni al sit-in a sostegno dei consiglieri di opposizione Gabriele Franchi e Matteo Zoppini, organizzato per questo pomeriggio alle 18 davanti al palazzo comunale: dopo la loro lista civica Voltiamo Pagina e il Comitato viabilità di Impruneta, anche Fd’I (partito di Zoppini) e FI sostengono l’iniziativa. L’allontanamento dall’aula con la forza pubblica di Franchi durante l’ultimo consiglio comunale, momento clou di un violento alterco partito dall’aver chiamato "consigliera" la presidente Cappelletti, ha creato una divisione netta tra i politici e tra i cittadini.

Il sindaco Riccardo Lazzerini torna a citare il regolamento comunale, nella parte relativa al mantenimento dell’ordine durante le sedute consiliari. "Per me è fondamentale che ciascuno comprenda quanto sia importante il rispetto delle regole – sottolinea il primo cittadino –: così come in una partita di calcio non si può giocare senza l’arbitro, allo stesso modo, ogni partecipante al consiglio deve essere pienamente consapevole delle norme e del ruolo del presidente".

Difende Cappelletti e il suo ruolo e si dice solidale rispetto ai "cittadini che non si riconoscono in comportamenti che non hanno nulla a che fare con la politica, ma somigliano piuttosto a un tentativo di destabilizzare le istituzioni e alimentare divisioni pericolose nella nostra comunità. Confido che nessuno si lascerà strumentalizzare". Intanto però Francesco Michelotti, deputato di Fd’I, ha portato il caso in Parlamento.