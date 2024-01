Lavori Publiacqua. Disagi in vista

Lavori all’acquedotto nella zona pedecollinare, disagi in vista. Lunedì mattina, secondo quanto riferito da Publiacqua, dalle 8,30 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via di Casellina (civici 61-75 e 56-74) e via Sette Regole. L’intervento è stato necessario per una serie di riparazioni all’acquedotto che passa nella zona pedecollinare, a due passi da Rinaldi e dalla zona industriale. La situazione tornerà a normalizzarsi tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere rinviato al primo giorno utile successivo.