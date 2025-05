Lavori nelle strade: "Disagi alle attività"

Asfalto e polemiche. Nel mirino i lavori alle strade, in particolare per i disagi che creano a residenti e commercianti. A portare avanti la battaglia, a suon di interrogazioni e note al vetriolo è Scandicci Civica. "Da tempo – ha detto il consigliere Meriggi – chiediamo lumi sulla manutenzione delle strade. L’ultimo caso in ordine di tempo succede su via Burchietti. Lavori non completati, transenne, toppe d’asfalto e buche sul nuovo manto che trasformano in una piscina la via ogni volta che piove. Ma è possibile che ogni volta si debba raccontare di questa approssimazione?". Poi Meriggi aveva lanciato l’allarme sui lavori della semipedonalizzazione di via Aleardi, dove la pavimentazione in pietra si è spaccata dopo poco tempo per l’usura e invece della pietra è arrivata l’immancabile toppa d’asfalto. La consigliera Mugnaioni invece aveva presentato una interrogazione sui lavori tra via del Pantano e via Ponchielli, chiedendo come la giunta intendeva ovviare alle difficoltà dei residenti e se erano previsti incentivi per i commercianti. La risposta del vicesindaco Kashi Zadeh fu chiara: non c’era previsione di risarcimenti visto che la strada era stata lasciata aperta in un senso di marcia permettendo, seppure tra qualche difficoltà, il prosieguo dell’attività commerciale.