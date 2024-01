Firenze, lavori in lungarno Vespucci

Firenze, 15 gennaio 2024 – Da stasera, 15 gennaio, a Firenze, sono previsti dei lavori in lungarno Vespucci. Nel dettaglio si tratta di un intervento con piattaforma aerea con chiusura del tratto via Melegnano-piazza Ognissanti. Il provvedimento sarà in vigore dalle 22.30 di lunedì 15 alle 5.30 di martedì 16 gennaio. Itinerario alternativo per i veicoli diretti in piazza Goldoni: Ponte Vespucci-lungarno Soderini-via Lungo le Mura di Santa Rosa-Borgo San Frediano-piazza Nazario Sauro-Ponte alla Carraia-piazza Goldoni. Lavori, sempre da oggi, anche in via del Purgatorio, di carattere edile: fino al 4 marzo, tutti i lunedì in orario 9.30-11.30 sarà in vigore un divieto di transito sulla direttrice Volta della Vecchia-via del Purgatorio-via del Limbo-via dell’Inferno. Previsto anche il cambio di senso in via del Parioncino che diventa da via del Parione in direzione di via del Purgatorio.