Blitz anti-abusivi nell’ex Albatros. Hotel occupato: murati gli accessi

Operazione congiunta, ieri mattina, tra i carabinieri di Calenzano e della Compagnia di Signa, col supporto della Polizia locale, nell’ex Hotel Albatros di via di Prato, da anni al centro delle cronache per le ripetute occupazioni della struttura. L’intervento era stato concordato con la proprietà ed era finalizzato a individuare eventuali presenze nell’albergo, chiuso ormai da quasi 4 anni, e soprattutto ad operare la chiusura, si spera definitiva, di tutti gli accessi. Già l’anno scorso, infatti, per evitare altre intrusioni erano stati murati gli ingressi al piano terra ma non quelli ai piani superiori che avevano reso possibili nuove incursioni. Ieri, invece, l’immobile è stato nuovamente sgomberato e il curatore della procedura di fallimento della società proprietaria, grazie a una serie di risorse sbloccate dal Tribunale, ha provveduto alla messa in sicurezza totale dell’ex albergo.

Non sono state fornite, al momento, informazioni ufficiali sugli esiti del controllo, ma alcuni cittadini avrebbero segnalato la presenza nell’immobile, nelle ultime settimane, di almeno un paio di persone. Presenti anche i vigili del Fuoco per tamponare eventuali situazioni di emergenza: l’ex Albatros, infatti, si presenta in stato di estremo degrado con una situazione igienico sanitaria drammatica al suo interno.

Sandra NistriLisa Ciardi