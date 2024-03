Firenze, proseguono i lavori in via Cavour. Ecco gli interventi sulle strade nella prossima settimana

Firenze, 30 marzo 224 – Dall’avanzamento delle riqualificazioni di via Cavour e via di San Bartolo a Cintoia ai lavori per un nuovo allaccio alla rete fognaria in via di Cocco. Ecco solo alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine e che comporteranno provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda le riqualificazioni stradali, da martedì 2 aprile prende il via una nuova fase dei cantieri sui marciapiedi di via Cavour. I lavori interesseranno il lato numeri civici dispari con restringimento di carreggiata e senso unico da via Alfani in direzione di piazza San Marco. Continua anche la riqualificazione di via di San Bartolo a Cintoia. Da sabato 6 aprile sarà istituito il divieto di transito in via di San Bartolo a Cintoia (da via della Madonna di Pagano a viuzzo di Santa Maria a Cintoia) e in via di Santa Maria a Cintoia (da via di San Bartolo a Cintoia a via del Saletto). Itinerario alternativo da via di San Bartolo a Cintoia/viuzzo di Santa Maria a Cintoia: viuzzo di Santa Maria a Cintoia-via del Saletto-via Canova-via Simone Martini-via di San Bartolo a Cintoia. Dalla rotonda di via Simone Martini (altezza via del Cavallaccio) il percorso alternativo sarà da via Simone Martini-via di San Bartolo a Cintoia. Termine previsto 23 aprile.

Ecco gli altri principali interventi.

Via delle Bombarde: per un cantiere edile da lunedì 1° aprile circolazione interrotta tra via delle Terme e Borgo Santi Apostoli. Il provvedimento sarà in vigore fino al 27 settembre.

Via di Cocco: inizieranno martedì 2 aprile i lavori per un nuovo allaccio alla rete fognaria. Fino al 12 aprile sarà in vigore un divieto di transito da via di Brozzi a via Pistoiese. Viabilità alternativa per via Pistoiese: via di Brozzi-via del Luccio-largo del Ranocchietto-via del Granchio-via Pistoiese.

Via dei Pescioni: per un intervento con piattaforma aerea martedì 2 e mercoledì 3 aprile sarà in vigore un divieto di transito nel tratto tra via dei Coresi e via degli Strozzi. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via dei Pecori a diretti in via degli Strozzi: via dei Vecchietti-via dei Cerretani-via dei Banchi-piazza Santa Maria Novella-via delle Belle Donne-via della Spada-via degli Strozzi. Per consentire la viabilità alternativa sarà istituito un senso unico in via del Campidoglio tra via dei Pescioni in direzione di via dei Vecchietti.

Via Ricasoli: per consentire un intervento edile da martedì 2 a venerdì 5 aprile in orario 7-14 prevista la chiusura del tratto via dei Biffi-piazza del Duomo.

Via delle Caldaie: per un trasloco martedì 2 e mercoledì 3 aprile la strada sarà chiusa da via del Campuccio a via della Chiesa. Sarà istituito anche un senso unico in Borgo Tegolaio da via del Campuccio in direzione di via della Chiesa. Percorso alternativo per i veicoli provenienti dal lato di via dei Serragli: via del Campuccio-Borgo Tegolaio-via della Chiesa. Itinerario alternativo per i mezzi provenienti da Borgo Tegolaio lato via Mazzetta: via della Chiesa-via dei Serragli-via del Campuccio.

Piazza Nazario Sauro: nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 aprile sarà effettuato un intervento edilizio. Dalle 21 di martedì alle 5 di mercoledì circolazione interrotta da via di Sanrto Spirito a lungarno Guicciardini. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da lungarno Guicciardini e diretti in via dei Serragli: lungarno Soderini-via Lungo le Mura di Santa Rosa-via Don Cubattoli-Borgo San Frediano.

Via del Caparra: mercoledì 3 aprile è in programma la potatura di alberi. Dalle 9 alle 20 circolazione interrotta da via del Cronaca (lato numero civico 1) a via del Cronaca (lato numero civico 25r).

Via Simone Martini: giovedì 4 aprile sarà effettuata la sostituzione di un chiusino della telefonia. Dalle 9 alle 17 sarà in vigore un restringimento sulla rotatoria da via del Cavallaccio alla carreggiata principale in direzione di via Signorelli. Per i veicoli superiori ai 35 quintali previsto il divieto di transito dall’intersezione rotatoria a via Signorelli nella sola direttrice verso quest’ultima strada.

Via della Piazzuola: per il sollevamento di materiale con autogrù da giovedì 4 a sabato 6 aprile sarà chiuso il tratto da via Dino Compagni a via delle Forbici. Percorso alternativo per raggiungere via San Domenico: via Dino Compagni-via Cavalcanti-viale Volta-via Dogali-viale dei Mille-via Pacinotti-viale Volta-piazza Edison-via San Domenico-via della Piazzuola. Itinerario alternativo per raggiungere via Dino Compagni da via San Domenico: via della Piazzuola-via San Domenico-piazza Edison-viale Volta-via della Piazzuola.

Borgo La Noce-piazza del Mercato Centrale: per il sollevamento di materiali con autogrù giovedì 4 aprile dalle 1 alle 5 circolazione interrotta sulla direttrice piazza del Mercato Centrale-Borgo La Noce.

Borgo Pinti: anche in questo caso si tratta per il sollevamento di materiali con autogrù. Dalle 9 alle 14 di venerdì 5 aprile sarà in vigore un divieto di transito tra via Nuova dei Caccini e via di Mezzo. Altri provvedimenti previsti in via di Mezzo (senso unico da via Fiesolana verso Borgo Pinti), Borgo Pinti (da via di Mezzo verso via Sant’Egidio e da via Nuova dei Caccini verso via degli Alfani).

Via delle Pinzochere: per lavori con piattaforma aerea venerdì 5 aprile in orario 9-17 circolazione interrotta tra via del Fico e Largo Bargellini.