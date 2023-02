Firenze, nuovo asfalto in via della Torre degli Agli e via Campo di Arrigo

Diversi i lavori in città

Firenze, 13 febbraio 2023 - Nuovo asfalto in via della Torre degli Agli, via Campo di Arrigo e via dei Barni. Ma anche lavori alla rete idrica in via San Niccolò e via Siena. Sono solo alcuni dei principali interventi che prendono il via questa settimana sulle strade di Firenze con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Per quanto riguarda le asfaltature, da oggi, 13 febbraio, inizieranno i lavori notturni in via della Torre degli Agli. Fino al 16 febbraio dalle 21 alle 6 sarà il tratto dal numero 101 a viale Guidoni; anche divieto di transito in via Carlomagno (da viale Guidoni tratto interno davanti all’ingresso del Palazzo di Giustizia e via della Torre degli Agli). In via della Torre degli Agli saranno istituiti anche divieti di sosta h24. Sempre da oggi, 13 febbraio, è in programma un ripristino definitivo della pavimentazione stradale a seguito di interventi sui sottoservizi in via del Campo di Arrigo. Fino al 15 febbraio sarà chiusa la direttrice da via del Pratellino verso largo Gennarelli (esclusa la corsia di uscita dall’area di sosta posta nei pressi del numero civico 50R) e sarà quindi istituito un senso unico in direzione di via del Pratellino a partire da via dei Sette Santi.

Inizieranno invece dal 14 febbraio i ripristini dell’asfalto in via Barni con chiusura della strada da via del Podestà a via Santi Di Tito. I lavori andranno avanti fino al 17 febbraio. Itinerario alternativo per i veicoli diretti verso il Galluzzo: via Santi Di Tito-via San Brunone-via Gherardo Silvani-via del Podestà. Percorso alternativo in direzione centro città: via del Podestà-via Ser Lapo Gavacciani-via dei Buondelmonti-via Santi Di Tito. Per quanto riguarda via di San Niccolò oggi è in programma un intervento edile con piattaforma aerea: fino alle 19 la strada sarà chiusa da via dell’Olmo a piazza dei Mozzi. Da giovedì 16 febbraio lo stesso tratto sarà nuovamente interessato da un divieto di transito per lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete idrica con termine previsto il 6 marzo. Itinerario alternativo in entrambi gli interventi per i veicoli autorizzati e diretti in via San Niccolò (lato piazza dei Mozzi): lungarno Torrigiani-via dei Bardi. In via Siena previsto un nuovo allaccio all'acquedotto: dal 15 febbraio la strada sarà chiusa tra via Sinalunga e via Pienza. Itinerario alternativo via Sinalunga-via Pienza-via Siena. Termine previsto 21 febbraio.

Niccolò Gramigni