Lavori autostradali. Chiusura notturna fino a Barberino

Il tratto della autostrada A1 Tra Calenzano – Sesto Fiorentino e Barberino del Mugello in direzione Bologna sarà chiuso dalle 23 di oggi alle 5 di domani e domani notte con lo stesso orario per consentire lavori propedeutici dell’ampliamento e ammodernamento del tratto. Autostrade per l’Italia consiglia per i mezzi diretti verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano Sesto Fiorentino, di percorrere la SP8, seguendo la segnaletica gialla indicante "Bologna" e rientrare in A1 alla stazione di Barberino. Sul territorio sestese invece domani, dopodomani e venerdì 20, dalle 22 alle 6 del giorno successivo, il sottopasso autostradale di via del Cantone resterà chiuso al traffico in direzione Sesto Fiorentino per l’esecuzione di lavori stradali. I veicoli in transito saranno deviati sull’A11 fino a Peretola. I ciclomotori e tutti i veicoli non ammessi al transito autostradale avranno invece l’obbligo di svoltare a destra su via Fermi e di proseguire sulla viabilità ordinaria fino a Firenze.