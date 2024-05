Firenze, asfaltature per il tour de France e non solo: ecco i lavori della prossima settimana

Firenze, 4 maggio 2024 – Dalle asfaltature per il Tour de France in viale Giannotti alla riqualificazione di via Mariti. Ecco solo alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade di Firenze. Occhio dunque ai provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda le asfaltature in vista del Tour de France, la prossima settimana sarà la volta della prima fase dei lavori notturni in viale Giannotti. Nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 maggio (orario 21-6) sarà interessata la direttrice in uscita città nel tratto da piazza Gavinana a via Bartolommeo Scala e la rotatoria all’intersezione con via Caponsacchi. Oltre alla chiusura dei tratti interessati, sono previsti altri provvedimenti, ovvero il senso unico in viale Giannotti da Benedetto Accolti in direzione di via Bartolommeo Scala e il divieto di transito in via Camposacchi (tra via di Ripoli e viale Giannotti).

Ecco il percorso alternativo per raggiungere viale Giannotti dai tratti interdetti alla circolazione: piazza Gavinana-via Giovanni dalle Bande Nere-piazza Gualfredotto da Milano-via Datini-via Uguccione della Faggiola. La notte successiva sarà la volta della direttrice in ingresso città, con chiusura del tratto da via Bartolommeo Scala e piazza Gavinana e della rotatoria all’intersezione con via Caponsacchi. Provvedimenti collaterali: il divieto di transito in via Caponsacchi (da piazza Gualfredotto da Milano e viale Giannotti) e in viale Giannotti (da via Uguggione della Faggiola e via Caponsacchi).

Percorso alternativo per raggiungere viale Giannotti nei tratti interdetti: via Uguccione della Faggiola-largo Boscoli-via Rubiconte da Mondello-piazza Gualfredotto da Milano-via Lapo da Castiglionchio-via di Villamagna-piazza Ravenna-via Poggio Bracciolini-piazza Gavinana. A seguire sarà interessato il tratto fino a viale Europa per il quale i provvedimenti saranno comunicati successivamente.

Ecco gli altri principali interventi:

Via D’Annunzio: inizieranno lunedì 6 maggio i lavori per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas. Fino al 12 maggio sarà in vigore un restringimento di carreggiata con senso unico alternato tra i numeri civici 213 e 221. In via dei Buonarroti Simoni scatterà un senso unico da via D’Annunzio in direzione di via della Capponcina.

Via Mariti: per lavori di riqualificazione della strada da lunedì 6 maggio saranno istituiti restringimenti di carreggiata a tratti con chiusura del varco di collegamento tra le direttrici all’altezza del numero civico 6. Termine previsto 7 luglio.

Via Turchia: la strada sarà chiusa tra viuzzo delle Lame e via Ungheria per la manutenzione di una facciata. Il provvedimento sarà in vigore da lunedì 6 a venerdì 10 maggio, dal 13 al 17 maggio e dal 20 al 24 maggio (orario 9-18). Previsto anche un senso unico in via Turchia da viale Europa in direzione di via Ungheria.

Via Desiderio da Settignano-via di Corbignano: per lo smontaggio di un cantiere edile da lunedì 6 maggio circolazione interrotta in via Desiderio da Settignano (da via del Fossataccio a via di Corbignano) e via di Corbignano (da via Desiderio da Settignano a via di Vincigliata)

Via Giovanni Maria Butteri: nell’ambito di lavori di ristrutturazione di un edificio lunedì 6 maggio in orario 9-14 sarà in vigore un divieto di transito tra via del Caravaggio e via del Ronco Lungo. Percorso alternativo da via del Ronco Lungo: via del Ronco Lungo-via Giovanni dell’Opera-via del Caravaggio-via Butteri. Itinerario alternativo da viale Nenni: viale Nenni-via del Caravaggio-via Butteri.

Via Ricasoli: anche in questo caso si tratta di un sollevamento di materiali con l’istituzione sempre lunedì 6 maggio di un divieto di transito da via degli Alfani a piazza San Marco (orario 9-17).

Piazza Valdelsa: da lunedì 6 a mercoledì 8 maggio la circolazione sarà interrotta da via Valdichiana a via Lippi e Macia per un intervento edile.

Piazza Madonna degli Aldobrandini: per il sollevamento di materiali con autogrù dalle 22.30 di lunedì 6 alle 4.30 di martedì 7 maggio scatterà la chiusura tra via dell’Amorino e via Faenza. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da piazza di San Lorenzo: via dei Conti-via dei Cerretani-via Panzani.

Via del Chiesino: per la manutenzione di un immobile martedì 7 maggio scatterà la chiusura del tratto via Pisana-via Bronzino. Itinerario alternativo: via Pisana-via Monticelli-via Bronzino-via del Chiesino. Termine previsto 5 luglio.

Via dei Medici: martedì 7 maggio è in programma la manutenzione di un tetto. La strada sarà chiusa in orario 9.30-19 nel tratto da via degli Speziali a via dei Tosinghi. Viabilità per percorso alternativo: via degli Speziali-via Roma-via dei Tosinghi.

Lungarno Anna Maria Luisa dei Medici-lungarno degli Archibusieri: per lavori alla Galleria degli Uffizi da martedì 7 a venerdì 10 maggio sarà chiusa la direttrice lungarni Anna Maria Luisa dei Medici-degli Archibusieri. Per la viabilità alternativa previsti ulteriori provvedimenti: senso unico in via Lambertesca da via dei Georgofili in direzione del piazzale degli Uffizi, interruzione della circolazione in via Por Santa Maria all’intersezione con lungarno degli Archibusieri e divieto di transito per i veicoli superiori ai 35 quintali.

Via d’Ardiglione: per lo smontaggio di un cantiere da mercoledì 8 a venerdì 10 maggio sarà in vigore un divieto di transito tra via dei Serragli e via Santa Monaca.

Via Palazzuolo: mercoledì 8 maggio è in programma un trasloco. Dalle 9 alle 17 la strada sarà chiusa tra via Santa Lucia e Il Prato. Senso unico su Il Prato nel tratto fra gli edifici e la rotonda in direzione di via Palazzuolo.

Via Cavour: da mercoledì 8 a venerdì 10 maggio in orario notturno è previsto lo smontaggio delle antenne dell’Istituto Geografico Militare. Da mezzanotte alle 05.30 sarà in vigore un divieto di transito da via Guelfa e via degli Arazzieri.

Via della Stufa: per lavori edili dal 9 maggio tutti i giovedì fino al 15 agosto, in orario 9.30-11.30, sarà istituito un divieto di transito da piazza di San Lorenzo a via Taddea

Piazza Pitti: sarà effettuato di notte un trasloco con scala aerea. Venerdì 10 maggio da mezzanotte alle 5.30 circolazione interrotta da piazza San Felice a via dei Marsili. Inoltre in via dei Marsili sarà istituito un senso unico da via Maggio a piazza Pitti. Itinerario alternativo per tutti i veicoli autorizzati all’area pedonale: via Maggio-via dei Marsili-piazza Pitti.

Via di Santo Spirito: per un intervento con piattaforma aerea venerdì 10 e sabato 11 maggio in orario 9-19 scatterà la chiusura della strada tra via dei Geppi e via dei Coverelli.

Via della Pergola: per il sollevamento di materiali sabato 11 maggio dalle 9 alle 13 previsto un divieto di transito da via Nuova dei Caccini e via Sant’Egidio. Per la viabilità alternativa sarà istituito un senso unico in Borgo Pinti da via di Mezzo verso via Sant’Egidio.