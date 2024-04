Lavori alla rete idrica: lunedì disagi

Disagi in vista, il prossimo lunedì, per una serie di interventi in ponte a cura di Publiacqua che si scusa preventivamente con i residenti delle strade interessate per le difficoltà previste. Causa lavori di collegamento della nuova rete idrica, infatti dalle 8,30 del 29 aprile sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Magherini Graziani, via Frittelli, Piazza Don Bosco, Piazza Bonechi, via S. Croce. Stando al cronoprogramma previsto la situazione dovrebbe tornare a normalizzarsi nel pomeriggio. In caso di condizioni meteo l’intervento potrà però essere effettuato il primo giorno utile successivo. Le opere per il rifacimento della rete idrica, divise in più fasi, hanno preso il via a inizio aprile comportando anche variazioni della viabilità nelle zone interessate.