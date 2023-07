Lastra a Signa, Nuovi Dettagli sulla Tariffa Corrispettiva per la Raccolta Rifiuti

Nuovi dettagli per l’entrata in vigore della "tariffa corrispettiva" legata alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, a Lastra a Signa. Come fanno sapere da Alia Servizi Ambientali SpA e dall’amministrazione comunale, la fatturazione sarà trimestrale: la prima scatterà a ottobre, considerando i precedenti nove mesi dell’anno. Nel 2023, gli svuotamenti significativi ai fini della determinazione della fascia di merito saranno quelli del terzo trimestre (dal 1° luglio al 30 settembre), per dare modo a tutti di ritirare le attrezzature e di avere i nuovi cassonetti con chiavetta elettronica.

Se un’utenza otterrà la premialità nel 3° trimestre, nel calcolo tariffario sarà applicata da inizio anno; se, nel 3° trimestre, risulterà nella fascia intermedia, pagherà la tariffa base da inizio anno; se si troverà a dover pagare gli svuotamenti in eccesso di indifferenziato nel 3° trimestre, dal 1° gennaio al 30 giugno, pagherà comunque la tariffa base.

Per informazioni più dettagliate e personalizzate e per il ritiro delle attrezzature è aperto il Punto Alia in via Cadorna ogni primo, terzo ed eventuale quinto giovedì del mese dalle 8.40 alle 13.40; ogni secondo e quarto giovedì dalle 13.30 alle 18.30. È possibile, inoltre, ritirare i kit al Punto Alia di via Nigetti a Firenze ed a quello di Empoli, all’Ecocentro, in via del Castelluccio.