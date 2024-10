L’associazionismo fa cinquanta. La festa con atleti e assessore

L’associazionismo sestese compie 50 anni. La fondazione della Polisportiva, che ha sempre fatto dello ‘sport per tutti’ il suo slogan, risale infatti al lontano 1974 e, nel corso dei decenni, ha rivestito un ruolo fondamentale nella gestione di impianti sportivi comunali e non. Ma ha anche contribuito a diffondere e sostenere la pratica dello sport a tutti i livelli: "Lo sport al servizio dei cittadini" è infatti il motto che racchiude perfettamente in sé la filosofia ed il modo di essere di questa sorta di grande "associazione di associazioni" dove coabitano Acli, Aics, Arci, Csi, Libertas, Mcl e Uisp. Una forma di collaborazione e di coesione unica in Italia per mettere d’accordo realtà di ogni colore attive sul territorio nel mondo dello sport.

Il compleanno è stato festeggiato, domenica scorsa alle 18, con una manifestazione organizzata al Palalilly Vinicio Tarli di viale Machiavelli dove si è tenuta la presentazione delle squadre agonistiche di nuoto, nuoto sincronizzato, pallanuoto e pallavolo. Oltre 200 gli atleti delle diverse discipline presenti che hanno ‘sfilato’ nel palazzetto alla presenza dell’assessore allo Sport del Comune di Sesto, Damiano Sforzi, della presidente dell’Associazionismo Monica Barducci, della direttrice Sabina Biancalani, del Consiglio direttivo e di tutti i collaboratori, allenatori e dirigenti che hanno festeggiato il compleanno con l’immancabile maxi torta.

I festeggiamenti non si esauriscono però qui: il prossimo 30 novembre si terrà infatti un incontro, ancora in fase di definizione per i dettagli, che vedrà la presenza di atleti olimpici e paralimpici del presente e del passato con i quali potranno dialogare gli atleti delle squadre dell’Associazionismo sestese ma anche tutti gli intervenuti all’iniziativa.