L’assalto degli incivili: è boom di rifiuti abbandonati

Rifiuti abbandonati accanto ai cassonetti, problemi in tutti i quartieri. Rimbalzano le segnalazioni in città per gli abbandoni di rifiuti di ogni genere. Dal sacchetto agli ingombranti, non c’è quartiere che non subisca l’assalto degli incivili. Alle Bagnese e a San Giusto, zona di confine col quartiere 4 si registrano gli scarichi più importanti, ma anche al Vingone, dove arrivano i pendolari dal Chianti, e nella zona industriale. Sono in tanti a chiedere anche un intervento più puntuale della raccolta; gli ultimi da via Scandicci Alto che ha una forma di raccolta mista con la differenziata.

Ovunque un carico nauseabondo di buste della spazzatura, bottiglie, avanzi di cibo, contenitori dei fast food. In alcuni casi anche elettrodomestici, gli immancabili materassi. "Ci vorrebbero un po’ di multe – chiede un residente di piazza Cannicci alle Bagnese che si è rivolto al nostro giornale – per questi incivili che ogni giorno mollano i loro rifiuti accanto ai cassonetti. Il cattivo odore a volte è insopportabile". Oltre ai pendolari che arrivano da fuori comune, la seconda ipotesi è che in zona ci siano affittuari di appartamenti senza contratto, e quindi senza la possibilità di avere una chiavetta dei rifiuti. Per ogni segnalazione è possibile rivolgersi ad Alia attraverso i numeri di contatto.