L’assalto alla diligenza dei Dem

È un assalto alla diligenza che arriva da più parti quello che si consuma all’ombra del Duomo, con un unico bersaglio: il Pd che si vorrebbe disarcionare in vista delle elezioni 2024. Da un lato il centrodestra, l’unico che sta facendo il proprio lavoro: cercare di dare una spallata al fronte avverso nell’ultima roccaforte rossa. Dall’altro il ‘separato in casa’ Matteo Renzi con Iv: in maggioranza a Palazzo Vecchio e in Regione (si è scagliato da ultimo contro il balzello salvaconti della sanità), ma per adesso fuori dalla coalizione che appoggia la candidata nardelliana Sara Funaro. Il ‘Rottamatore’ ha schierato Stefania Saccardi per le Amministrative e potrebbe attrarre la dissidente dem Cecilia Del Re, che non ha ancora sciolto la riserva sulle primarie forse per timore di vedersi sorpassare e tornare a essere, nonostante grinta e coraggio dimostrati, l’eterna seconda.