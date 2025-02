L’arte di strada. Lezioni per i giovani col graffitista Ninjaz

Laboratorio di street art per i giovani di Reggello. Docente di eccezione è l’artista fiorentino Ninjaz, figura di spicco della scena hip-hop e tra i pionieri del graffitismo a Firenze, co-fondatore della Numa Crew e ha collaborato con importanti istituzioni come il Teatro Verdi e l’Orchestra della Toscana. Questo venerdì alle 17 nella stanza di via IV novembre a Tosi svelerà le basi dell’arte murale di strada. Il laboratorio è gratuito e realizzato ne La Svolta, il progetto per l’inclusione dei giovani della zona fiorentina sud est che non lavorano e non studiano attraverso percorsi formativi. Questo è un’occasione per sperimentare il linguaggio della street art e dare voce alla propria creatività. Si tratta del secondo step del laboratorio già svolto a Cascia e che ha dato come frutto un murale realizzato dai giovani reggellesi sulla parete dietro la biblioteca. Ma.Pl.