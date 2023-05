L’Arno come la Senna Via ai mini tour in battello

"Arnoboat", la mini crociera sull’Arno che si ispira al modello parigino, dopo il periodo di prova di venti giorni dà il via ufficialmente ai tour sul fiume a bordo di un battello elettrico che rispetta l’ambiente con due novità: un’imbarcazione nuova, ancora più tecnologica, confortevole e green e convenzioni non solo con i residenti, ma anche con le onlus del territorio.

Fino al 30 settembre 2023, dal punto di ormeggio di via lungarno Diaz (altezza piazza Mentana), partiranno otto corse giornaliere, dal lunedì alla domenica, a partire dalle 10.30 alle 21.30, per un tour che durerà 60 minuti, compresi imbarco e sbarco. Il colpo d’occhio è eccezionale: dal pontile, il battello percorrerà il tratto che va dal Ponte alle Grazie passando proprio sotto Ponte Vecchio, Ponte Santa Trinita e Ponte alla Carraia per poi virare e rientrare ripercorrendo a ritroso il percorso fino all’ormeggio. Il tour sarà accompagnato da un approfondimento, in italiano e inglese, su storia, aneddoti e tradizioni della città. Un’iniziativa completamente Made in Florence grazie all’idea della fiorentina Daniela Ghirelli che, insieme al socio Gianni Margheriti, entrambi manager del settore farmaceutico, hanno fortemente voluto e realizzato Arnoboat, un battello con una vocazione solidale.

Alla mini crociera inaugurale hanno partecipato, oltre alla console generale Usa Ragini Gupta e al presidente di Cna Firenze Giacomo Cioni, i rappresentanti delle associazioni Trisomia 21, ATT (Associazione Tumori Toscana) e i Ragazzi di Sipario. "Il progetto nasce da lontano, quando da studente a Parigi, ho vissuto la grande tradizione di navigazione fluviale dei francesi. Sognavo di realizzare un piccolo bateau mouche a Firenze" sottolinea Ghirelli.

"Arnoboat è un progetto che vorremmo condividere con la città - aggiunge Ghirelli -, abbiamo già una collaborazione con Trisomia 21 che userà il nostro battello per i percorsi con i ragazzi". L’imbarcazione, dotata di due motori elettrici, è autosufficiente (l’alimentazione è a pannelli fotovoltaici). Per i fiorentini 19 euro il biglietto intero, 15 per gli over 65 e per i bambini dai 6 ai 12 anni. Per i più piccoli, sotto i 6 anni, il biglietto è gratis.