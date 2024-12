L’arcivescovo Gambelli, l’imam Elzir e il rabbino di Firenze Piperno dialogano a Colloquia Mediterranea

L’arcivescovo Gherardo Gambelli, l’Imam Izzedin Elzir (insieme nella foto) e il rabbino Gadi Piperno parteciperanno mercoledì (ore 10-16) alla giornata di studio ‘Colloquia Mediterranea’ all’ex carcere delle Murate. L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Giovanni Paolo II, in collaborazione con il presidente del Consiglio Comunale Cosimo Guccione. "Un’occasione unica e speciale - dice Guccione - che vede in primo luogo protagonisti i tre maggiori rappresentanti delle tre religioni in città che ci dimostrano come, pur nel mondo bellicoso di oggi, il dialogo è possibile".