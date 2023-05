L’architettura in mostra attraverso varie epoche

L’architettura che si cristalizza nel fascino delle sue forme. In occasione dell’undicesimo appuntamento de Il Tavolo dell’Architetto - la rassegna che vede protagonisti celebri architetti e studi di fama internazionale nel loggiato al piano terra delle ex Leopoldine - il Museo Novecento ospita la mostra Ipostudio Architetti. Era di Maggio, da ieri maggio all’11 ottobre).

Il progetto espositivo, a cura di Laura Andreini, celebra i 40 anni di attività dello studio fiorentino guidato da Carlo Terpolilli e presenta una serie di progetti, frutto di concorsi di architettura a volte vinti a volte persi, che esemplificano la visione creativa di questa bottega artigianale dell’architettura.

Come in un racconto che si snoda attraverso diversi momenti storici, la mostra raccoglie progetti di architettura prodotti in epoche diverse, ciascuno con la propria storia parte di una visione più vasta che fa riferimento a un metodo, un modo di approcciare la realtà, una particolare visione racchiusa spesso nei titoli, evocativi, delle opere.

Le mostre temporanee e la collezione permanente del Museo Novecento sono aperte al pubblico, tutti giorni dalle 11 alle 20 escluso il giovedì, giorno di chiusura del museo.

Chi lo desiderasse può acquistare i biglietti online o direttamente alla biglietteria del museo. Gli ingressi sono contingentati. La prenotazione è fortemente consigliata al fine di evitare di non trovare posto nell’immediato.