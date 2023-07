L’anziana sparita sabato dall’Rsa Angela è stata trovata sana e salva

di Carlo Casini

È stata ritrovata incolume ieri pomeriggio intorno alle 15, anche se disidratata, Angela Maria Leto, l’anziana di 83 anni con problemi cognitivi scomparsa sabato pomeriggio dall’Rsa Villa Desiderio di Settignano che accoglie 41 ospiti. L’anziana si trovava a poco più di mezzo chilometro sotto la casa di riposo dove abitava, nel cortile dell’Istituto Santa Marta, sempre in viale D’Annunzio. È stata vista e riconosciuta da un dipendente della scuola che ha avvisato i soccorsi.

Non è ancora chiaro dove abbia passato queste 48 ore, perché la signora soffre di demenza senile e si confonde nei ricordi e nei racconti. Adesso la priorità è prenderla in cura e monitorare le sue condizioni fisiche. Una delle ipotesi però è che possa aver passato proprio nella scuola sulle colline settignanesi l’ultima notte e forse i giorni precedenti. Una volta uscita dalla residenza socioassistenziale che ha un grandissimo giardino, potrebbe essersi persa nei dintorni, poi camminando lungo viale Gabriele D’Annunzio, potrebbe aver sbagliato struttura, infilandosi nella scuola invece che nell’Rsa. Questo potrebbe essere la spiegazione di come ha potuto resistere, alla sua età e con diversi acciacchi, all’eccezionale ondata di calore che sta colpendo Firenze in questi giorni, pur disidratata ma in condizioni non gravi.

La donna è stata portata all’ospedale di Careggi per accertamenti sulo stato di salute, ma le sue condizioni fisiche non destano grosse preoccupazioni. Qui è stata reidratata, lavata e nutrita.

"Finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo per il ritrovamento della nostra ospite, Angela Leto. La denuncia, a seguito dell’allontanamento della signora, era partita proprio dalla nostra struttura. Sono state ore di molta preoccupazione, ma le ricerche sono state efficaci: siamo felici che si sia tutto risolto per il meglio e che la signora possa fare rientro nella residenza, circondata dall’affetto degli altri ospiti e del personale", ha detto Valentina Seracini, direttrice di Villa Desiderio gestita dalgruppo Sereni Orizzonti, colosso che ha strutture non solo in tutta Italia, ma anche in Spagna e Germania.

Angela, vive a Villa Desiderio, ma è originaria di Massa: ed è proprio alla questura della città apuana che, appena appresa dalla famiglia che il personale dell’Rsa non riusciva a trovarla e aveva allertato le forze dell’ordine, è arrivata la denuncia della scomparsa. L’allarme è stato diramato dalla prefettura ed è stato attivato il piano di ricerca delle persone scomparse: forze dell’ordine, vigili del fuoco e volontari della protezione civile si sono messi alla ricerca di Angela, utilizzando anche Droni per ispezionare le campagne limitrofe. Anche sui social network è nato un tam tam che ha visto migliaia di condivisioni, ma nessuno riusciva a ritrovare l’anziana.

Poi ieri pomeriggio il ritrovamento, vicinissimo a quella casa di cura. L’Istituto Santa Marta, contattato telefonicamente, mantiene però il silenzio sulla vicenda.

Rimane la domanda di come l’anziana possa essere uscita dalla struttura. Pochi giorni fa, il 6 luglio, i sindacati Snalv Confsal e Confederazione Confsa avevano annunciato lotte sindacali per il persistere dell’applicazione di un contratto collettivo scaduto ai dipendenti, che avrebbe causato la perdita di diverse migliaia di euro e su cui non si riuscirebbe a trovare un accordo". Non un personale che poteva dormire sonni tranquilli, dunque.