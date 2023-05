L’antica Lega ripolese torna a combattere con cuochi, musici e arcieri

Bagno a Ripoli fa un tuffo del passato grazie a una novità organizzata dall’associazione culturale Contrada Alfiere: la prima edizione del Torneo della Lega di Ripoli. Dame e danze in costume, falconieri e tiro con l’arco protagonisti sul campo multi-epoca medievale e rinascimentale, animato da associazioni di rievocazione storica provenienti da vari luoghi come Scannagallo di Arezzo, l’Aper Labronicus di Livorno, la Compagnia delle Sàrtie di Firenze e la Compagnia delle Contrade Figlinesi. Oltre ai figuranti che da ieri animano l’accampamento militare, mettendo in scena battaglie, insieme al gruppo di armati dell’Alfiere "Armigeri Tutta porta di ferro", presente anche l’Antica Falconeria Toscana, con i suoi rapaci e gli arcieri di Porta San Francesco che, oltre a esibirsi, consentono di provare a tirare con arco e frecce. Stamani dalle 10 la gara degli arcieri e quella di cucina storica nell’accampamento. Ma l’evento clou e il vero e proprio torneo nel pomeriggio tra sbandieratori del Gruppo storico di Montemurlo e Bandierai e musici di Castel San Barnaba di Scarperia. Dopo le premiazioni, una grande battaglia e un ultimo giro di danze che coinvolgerà il pubblico. "La manifestazione ha un importante fondamento storico – spiegano gli organizzatori dell’Alfiere –, con feste con ‘giochi di bandiera’ nel giorno di Pentecoste proprio nella zona della Pieve a Ripoli.

Manuela Plastina